Бої за Куп'янськ: росіяни прорвалися в центр міста

Бої з окупантами у Куп'янську.

На Куп'янському напрямку ситуація вкрай напружена: згідно з актуальними картами DeepState, російські війська прорвалися з північного заходу та зайняли частину багатоповерхової забудови на правому березі Оскола в центрі міста.



У цьому районі відзначаються запеклі бої за кожен квартал, противник намагається розширити зону контролю саме в густонаселеній центральній частині Куп'янська. Українські захисники продовжують тримати оборону, борючись за кожен будинок — ініціатива і динаміка залишаються переважно на боці російських сил.

Напрямок ЗС РФ у місті.

Як уточнює командир мінометного розрахунку з позивним «Бостон», оборона має позиційний характер, але ризики максимально високі.



Згідно з ранковим звітом Генштабу ЗСУ, лише минулої доби на Куп'янському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень: українські військові зупинили черговий штурм в районі міста і на підступах до Петропавлівки, Піщаного та інших населених пунктів. Попри втрати, оборона триває, а лінія фронту залишається вкрай нестабільною.