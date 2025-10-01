Краматорськ вдень знову потрапив під обстріл

Російська армія вдень у середу, 1 жовтня, завдала удару по Краматорську. Удар припав по житловому будинку. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Приблизно об 11:50 сталося влучення ворожого БПЛА територією приватного будинку», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що наразі тривають заходи щодо ліквідації наслідків влучення, у зв'язку з чим тимчасово обмежено рух по вулиці Аероклубній, громадський транспорт слідує за зміненими маршрутами.



Раніше ми писали, що за 30 вересня росіяни вбили одного мешканця Донецької області у місті Костянтинівка.

