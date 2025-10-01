За рахунок активів РФ Україна отримала 4 мільярди євро

Євросоюз виділив Україні дев'ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 млрд євро. Про це повідомила Єврокомісія у середу, 1 жовтня.

«Це ще більше зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, а загальна підтримка наближається до 178 млрд євро», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що загальний бюджет програми MFA становить 18,1 млрд євро і є вкладом ЄС в ініціативу G7 з надзвичайних позик ERA, яка має забезпечити Україну фінансовою підтримкою в розмірі близько 45 млрд євро.

«З цим траншем загальна підтримка України з боку Єврокомісії в рамках програми MFA досягла 14 млрд євро з початку 2025 року», — заявили в Єврокомісії.

Зазначається, що із сьогоднішнього траншу 2 млрд євро буде виділено на виробництво безпілотників відповідно до угоди між ЄС та Україною.