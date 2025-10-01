Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти — The Guardian

Ілюстративне фото

Тайвань став найбільшим у світі імпортером російської нафти, похідного продукту сирої нафти, який використовується для хімікатів, необхідних для напівпровідникової промисловості. Про це пише британське видання The Guardian.

Зазначається, що порівняно з першою половиною 2024 року імпорт нафти Тайванем цього року зріс на 44%. У першій половині 2025 року острів оформив імпорт на суму $1,3 млрд, а середньомісячний імпорт досяг рівня, який майже в шість разів вищий за середній показник 2022 року.

Тайвань в інших аспектах неодноразово підтверджував свою підтримку України у війні із РФ.

У неділю міністр закордонних справ Тайваню Лін Чіа-лун підписав у Польщі угоду про надання підтримки дітям в Україні, які постраждали від вторгнення Москви.

Як пише видання, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Тайвань приєднався до міжнародних санкцій проти Москви. Він також запровадив експортні обмеження, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання острова російськими військовими.

Незважаючи на це, з лютого 2022 року Тайвань імпортував 6,8 мільйона тонн російської нафти на суму $4,9 млрд, що становить 20% загального експорту цього нафтопродукту Росією.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо категорично заявили, що їхні країни не зможуть відмовитись від постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба», оскільки це суперечить технічним та економічним реаліям.