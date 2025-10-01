ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку

Знищена російська бронетехніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

Батальйон Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ разом із суміжниками зупинили нічний штурм російських військ на Сіверському напрямку. Про це повідомили у батальйоні Signum.



В результаті знищені МТЛБ окупантів.



«Схоже, вони заблукали й з'їхали не туди. Але ми добре знали, куди влучити. Точні удари й ворожа техніка зупинена. Разом із суміжниками ми відбили штурм і не дали окупантам жодного шансу», – зазначили у батальйоні.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад півсотні танків на Східному напрямку.