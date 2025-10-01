Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти

Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ

Ракета HIMARS вразила будинок, в якому перебувала група російських окупантів. Відео удару опублікував 225-й окремий штурмовий батальйон «Чорний Лебідь».

На кадрах видно, як ворог скупчувався в будинку, куди дронами скидали боєкомплект і їжу. Після того як оператор Сил оборони помітив скупчення окупантів, були передані координати для ракетного удару.



«Після прильоту HIMARS їхні плани змінюються — і замість штурму наших позицій вони штурмують вхід до пекла», — зазначили бійці 225-го ОШП.

Раніше на відео потрапив момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.