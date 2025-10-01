Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти

01 жовтня 2025, 17:17

Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ

Ракета HIMARS вразила будинок, в якому перебувала група російських окупантів. Відео удару опублікував 225-й окремий штурмовий батальйон «Чорний Лебідь».

На кадрах видно, як ворог скупчувався в будинку, куди дронами скидали боєкомплект і їжу. Після того як оператор Сил оборони помітив скупчення окупантів, були передані координати для ракетного удару.

«Після прильоту HIMARS їхні плани змінюються — і замість штурму наших позицій вони штурмують вхід до пекла», — зазначили бійці 225-го ОШП.

Раніше на відео потрапив момент удару дрона по машині гауляйтера Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
14:59
Зовнішнє харчування ЗАЕС відключено понад три дні. Можливий сценарій Фукусіми — The Guardian
усі новини
21:45
Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
21:02
Сім'ї військовополонених 1-го Донецького прикордонного загону зустрілися із представниками Координаційного штабу
20:22
Парламент Європи заснував щорічну церемонію на честь Вікторії Рощиної
19:25
Розширення сірої зони під Ямполем: обстановка у лісах «Святих гір»
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
18:14
Глава Донецької ОВА відзначив героїзм захисників Донбасу нагородами та подяками
17:17
Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти
17:12
Вадим Філашкін нагородив журналіста Report та Baku TV почесним знаком «Донецька область»
17:08
ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
16:51
Зеленський присвоїв звання Герой України краматорському активісту Степану Чубенку, якого бойовики вбили у 16-річному віці
16:50
Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
16:29
Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти — The Guardian
16:06
Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області
15:54
У низці міст Луганщини проблеми з водопостачанням
15:51
Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області
15:40
За рахунок активів РФ Україна отримала 4 мільярди євро
15:22
Бої за Куп'янськ: росіяни прорвалися в центр міста
15:18
Краматорськ вдень знову потрапив під обстріл
15:10
У вересні майже вдвічі впали темпи російської окупації української території – DeepState
усі новини
ВІДЕО
Бої на Донецькому та Запорізькому напрямках. Скріншот Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
01 жовтня, 21:45
Знищена російська бронетехніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
01 жовтня, 17:08
Військові розгромили зміцнення армії РФ. Фото: скриншот з відео Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів
01 жовтня, 16:50
Залізничний ешелон із цистернами палива. Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області
01 жовтня, 16:06
Стела на в'їзді у Донецьку область. Фото: кадр із відео Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області
01 жовтня, 15:51
