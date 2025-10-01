Глава Донецької ОВА відзначив героїзм захисників Донбасу нагородами та подяками

Фото: Донецька ОВА

Керівник Донецької обласної воєнної адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін привітав бійців 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії України із Днем захисників та захисниць України.



Він вручив військовослужбовцям нагрудні знаки «Захисник Донеччини» та «Знак Пошани», а також почесні грамоти та подяки Донецької облдержадміністрації.

Зазначається, що 18-та Слов'янська бригада є прикладом стійкості, відданості та героїзму українських військових. Її бійці неодноразово демонстрували незламний характер, мужність і силу у складних наступальних та оборонних операціях на Донбасі.

Сьогодні підрозділ продовжує оборону та відбиває атаки противника в районі Краматорська. Керівник Донецької ОВВ висловив подяку кожному бійцю за захист свободи та територіальної цілісності України.

Фото: Донецька ОВА