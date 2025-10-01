Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні

Джерело: t.me/ermaka2022

Двох українських підлітків вдалося повернути із окупованих територій. Обидва юнаки отримали повістки від російських військових.

Як повідомляється в офіційному Telegram-каналі голови ОП Андрія Єрмака, один із них отримав її ще у 17 років, і коли досяг повноліття, вирішив бігти, щоб не брати участь у бойових діях проти України.



У другого під час обшуку окупанти вилучили український паспорт, що значно ускладнило спробу втечі. Однак завдяки допомозі волонтерів йому вдалося вибратися.

Наразі обидва знаходяться на контрольованій Україною території. Вони у безпеці, отримують необхідну підтримку та відновлюють документи.

