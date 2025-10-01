Розширення сірої зони під Ямполем: обстановка у лісах «Святих гір»

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Лиманський напрямок на Донбасі — в епіцентрі запеклих боїв. Telegram-канал «PETRENKO ✙ Зведення» повідомив про ситуацію на даній ділянці лінії фронту.



На північ від Ямполя сіру зону вдалося розширити в лісовому масиві природного парку «Святі гори». Просування російських військ на південній околиці Зарічного може посилити тиск у лісах у бік Ямполя, де точаться бої у східній частині міста.

Джерело: t.me/petrenko_iHS



За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку сьогодні, 1 жовтня, агресор здійснив дев'ять атак у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголово, Торське, а також у напрямках Нового Миру та Дробишево. Боєзіткнення не вщухають.

Нагадаємо, батальйон Signum 53-ї механізованої бригади ЗСУ разом із суміжниками зупинили нічний штурм російських військ на Сіверському напрямку.