Сім'ї військовополонених 1-го Донецького прикордонного загону зустрілися із представниками Координаційного штабу

Зустріч із сім'ями військовослужбовців 1-го Донецького прикордонного загону. Фото: Координаційний штаб

З ініціативи громадської організації «Кордон» у Координаційному штабі відбулася зустріч із сім'ями військовослужбовців 1-го Донецького прикордонного загону Держприкордонслужби України.



До спілкування приєдналися як учасники, які перебували у залі, так і рідні, які підключилися онлайн. З ними розмовляли представники Координаційного штабу та Держприкордонслужби.



Під час заходу обговорили широке коло питань, пов'язаних із переговорами та пошуком шляхів звільнення українських захисників. Зокрема, йшлося про альтернативні формати повернення полонених, а також про механізми звільнення окремих категорій — прикордонників Маріупольського гарнізону, старшого офіцерського складу, засуджених, поранених та тяжко хворих.

Нагадаємо, прокуратура угруповання «ЛНР» відправила під суд двох захисників Маріуполя: 29-річного Олександра Малтапара та 36-річного Дмитра Борисенка.