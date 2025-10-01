Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях

Бої на Донецькому та Запорізькому напрямках. Скріншот

Російські війська захопили село Полтавка на Донеччині. Незважаючи на невеликий розмір населеного пункту, його розташування має стратегічне значення — воно відкриває шлях до глибших українських тилів. На південному фронті загострилися бої біля Новоіванівки, Новоандріївки та Малої Токмачки Запорізької області.

За даними Сил оборони, ворог щодня робить штурми, але успіху не має. На Лиманському напрямку ситуація також ускладнилася: більша частина Зарічного опинилася під контролем окупантів, від їхніх позицій до околиці Лиману залишається менше шести кілометрів. У Запорізькій області продовжуються удари по Гуляйпільській громаді. Окупанти використовують авіацію та важкі вогнеметні системи, щоб випалити українську оборону та розширити зону контролю.

Водночас на Херсонському напрямку зафіксовано перекидання російських повітрянодесантних дивізій, що вказує на концентрацію сил саме на півдні. На кордоні Донецької та Луганської областей ворог намагається просунутися в районі Серебрянського лісництва та вийти до Сіверська. Проте закріпитись на нових позиціях російським військам заважають активні дії української авіації.



Аналітики відзначають, що противник все частіше відмовляється від «лобових атак» і робить ставку на тактику просочування та руйнування логістики. Українські захисники зміцнюють оборону і завдають ударів по ворожих тилах, але фронт залишається рухливим, а ситуація напруженою.

Докладніше дивіться в авторському матеріалі журналістів «Новини Донбасу».