Російський обстріл викликав блекаут на Чорнобильській АЕС

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури у місті Славутич Київської області на Чорнобильській атомній електростанції сталася надзвичайна ситуація. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Через перепади напруги було знеструмлено Новий безпечний конфайнмент — ключовий об'єкт, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС», — заявили у відомстві.

Зазначено, що цей об'єкт запобігає викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Наразі фахівці ведуть роботи з відновлення електропостачання та стабілізації ситуації, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 вересня на Запорізькій АЕС триває блекаут.