Ракетний удар по Балаклії: є загибла та постраждалі

Наслідки удару по Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

Увечері, 1 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по місту Балаклія у Харківській області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС регіону.



Снаряд упав поряд із житловим п'ятиповерховим будинком у центральній частині міста. Вибух спричинив пожежу: вогонь охопив квартиру на верхньому поверсі будівлі та кілька легкових автомобілів.



За попередньою інформацією, загинула 70-річна жінка. Ще дев'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані про постраждалих уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежні підрозділи.

Рятувальники працюють на місці удару у Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

