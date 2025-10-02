Сили оборони звільнили Нове Шахове та відкинули окупантів біля Никанорівки

DeepState оновив мапу воєнних дій. Сили оборони України звільнили Нове Шахове та відкинули противника в районах Никанорівки та Золотого Колодязя на Донеччині.



Водночас зафіксовано просування російських військ біля Новоіванівки та у Полтавці Запорізької області.

Скріншот: DeepState

«Мапа оновлена. Сили оборони України зачистили Нове Шахове та відкинули противника поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя. Водночас ворог зумів просунутися біля Новоіванівки та у Полтавці», — йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо, російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях.