Вночі та вранці Краматорськ зазнав масованої атаки дронів

Наслідки російської атаки на Краматорськ. Фото: Новини Краматорського району

У середу, 1 жовтня, з 21:45 до 22:20 російські війська атакували Краматорськ із застосуванням кількох БПЛА «Молнія-2». Влучання зафіксовано по багатоповерхівкам на вулиці Ярослава Мудрого та в асфальтове покриття на перехресті вулиць Академічна та Кирилкіна.

Про це пише видання «Новини Краматорського району».

Зазначається, що у прилеглих будинках вибухами вибило вікна.

Вже о 04:15 четверга 2 жовтня агресор застосував ще п'ять дронів. За інформацією видання, ударів зазнала територія автотранспортного підприємства, яке раніше вже було атаковано.

Попередньо, постраждалих серед мирних громадян немає.

Нагадаємо, російська армія вдень у середу, 1 жовтня, завдала удару по Краматорську. Удар припав по житловому будинку.