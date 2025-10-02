Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Вночі та вранці Краматорськ зазнав масованої атаки дронів

02 жовтня 2025, 09:37

Наслідки російської атаки на Краматорськ. Фото: Новини Краматорського району Наслідки російської атаки на Краматорськ. Фото: Новини Краматорського району

У середу, 1 жовтня, з 21:45 до 22:20 російські війська атакували Краматорськ із застосуванням кількох БПЛА «Молнія-2». Влучання зафіксовано по багатоповерхівкам на вулиці Ярослава Мудрого та в асфальтове покриття на перехресті вулиць Академічна та Кирилкіна.

Про це пише видання «Новини Краматорського району».

Зазначається, що у прилеглих будинках вибухами вибило вікна.

Вже о 04:15 четверга 2 жовтня агресор застосував ще п'ять дронів. За інформацією видання, ударів зазнала територія автотранспортного підприємства, яке раніше вже було атаковано.

Попередньо, постраждалих серед мирних громадян немає.

Нагадаємо, російська армія вдень у середу, 1 жовтня, завдала удару по Краматорську. Удар припав по житловому будинку.

Український дрон зафіксував момент пограбування: російський окупант залишає будинок літньої жінки і починає тікати, помітивши безпілотник над головою. Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку
02 жовтня, 11:00
Ілюстративне фото Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна
02 жовтня, 10:27
Момент удару по окупантах в Успенівці. Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ
02 жовтня, 10:23
Бої на Донецькому та Запорізькому напрямках. Скріншот Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
01 жовтня, 21:45
Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти
01 жовтня, 17:17
Знищена російська бронетехніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
01 жовтня, 17:08

