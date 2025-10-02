Сили оборони за ніч збили 53 ворожі дрони

Винищувач ПС ЗСУ.

В ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 86 ударними БПЛА типів Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 09:00 силами ППО збито або придушено 53 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Одночасно зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА в шести локаціях.







«Атака триває, в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!», — йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.