Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сили оборони за ніч збили 53 ворожі дрони

02 жовтня 2025, 09:29

Сили оборони за ніч збили 53 ворожі дрони

Винищувач ПС ЗСУ. Винищувач ПС ЗСУ.

В ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 86 ударними БПЛА типів Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 09:00 силами ППО збито або придушено 53 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Одночасно зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА в шести локаціях.



«Атака триває, в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!», — йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
ППО України Атака БПЛА Шахед Атака БПЛА Гербера
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
усі новини
11:00
Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті пошкоджені будинки
11:00
Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку
10:59
Американська розвідка надасть Україні дані для ударів по енергооб'єктах у глибині РФ — ЗМІ
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
10:27
Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна
10:23
Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ
10:09
Дрони атакували Одесу та Київщину: руйнування та постраждалі
09:37
Вночі та вранці Краматорськ зазнав масованої атаки дронів
09:29
Сили оборони за ніч збили 53 ворожі дрони
09:23
Росія вночі завдала масованого удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі: виникла пожежа, поранений машиніст
09:15
Сили оборони звільнили Нове Шахове та відкинули окупантів біля Никанорівки
08:58
Російська армія за добу поранила чотирьох жителів Донецької області
22:42
Ракетний удар по Балаклії: є загибла та постраждалі
22:19
Російський обстріл викликав блекаут на Чорнобильській АЕС
21:45
Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
21:02
Сім'ї військовополонених 1-го Донецького прикордонного загону зустрілися із представниками Координаційного штабу
20:22
Парламент Європи заснував щорічну церемонію на честь Вікторії Рощиної
19:25
Розширення сірої зони під Ямполем: обстановка у лісах «Святих гір»
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
18:14
Глава Донецької ОВА відзначив героїзм захисників Донбасу нагородами та подяками
усі новини
ВІДЕО
Український дрон зафіксував момент пограбування: російський окупант залишає будинок літньої жінки і починає тікати, помітивши безпілотник над головою. Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку
02 жовтня, 11:00
Ілюстративне фото Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна
02 жовтня, 10:27
Момент удару по окупантах в Успенівці. Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ
02 жовтня, 10:23
Бої на Донецькому та Запорізькому напрямках. Скріншот Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
01 жовтня, 21:45
Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти
01 жовтня, 17:17
Знищена російська бронетехніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
01 жовтня, 17:08

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір