Американська розвідка надасть Україні дані для ударів по енергооб'єктах у глибині РФ — ЗМІ

Наслідки атаки на Сизранський НПЗ у Росії. Архівне фото: ASTRA

США нададуть Україні розвіддані для ударів по енергетичній інфраструктурі у глибині території Росії. Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Вашингтон просить союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку, вказують співрозмовники видання.

Розширення обміну розвідувальними даними з Києвом — чергова ознака того, що президент США Дональд Трамп посилює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут, зазначає газета.

Також адміністрація Трампа розглядає можливість постачання Києву далекобійної зброї — зокрема крилатих ракет Tomahawk і Barracuda, але рішення з цього питання наразі немає, наголошує WSJ.

За словами джерел газети, Трамп дозволив ділитися розвідданими з Україною незадовго до того, як у своєму пості в Truth Social висловився про те, що Україна за допомогою Євросоюзу може відвоювати всю свою територію і порівняв Росію з «паперовим тигром».

Раніше повідомлялося, що Євросоюз надав Україні дев'ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 млрд євро.