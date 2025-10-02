Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища

02 жовтня 2025, 11:44

Стихійне звалище з медичними відходами на ТОТ Херсонщини. Ілюстрація створена ШІ Стихійне звалище з медичними відходами на ТОТ Херсонщини. Ілюстрація створена ШІ

Медичні відходи російських «мобільних кабінетів» залишаються на стихійних звалищах у Каховському та Генічеському районах. Причина — відсутність контрактів на їх утилізацію. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».

Замість відновлення повноцінного доступу мешканців до лікарень окупанти періодично привозять мобільні бригади, які за кілька днів приймають пацієнтів і повертаються до РФ. Така практика діє вже три роки, і до неї накопичилося безліч питань.

Активісти зазначають, що відходи цих бригад — використані шприци, ампули, бинти та тест-матеріали — складуються прямо на стихійних звалищах.

«Медичні відходи можуть містити віруси, токсини та залишки ліків. Вони забруднюють ґрунт і воду, створюючи загрозу поширення інфекцій. Це вкрай безвідповідальна практика, пов'язана з тим, що жодна російська фірма не береться за утилізацію на окупованій території Херсонщини», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини новонароджені вже понад два роки не отримують обов'язкову БЦЖ-вакцину від туберкульозу.

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
ТОТ Херсонської області Медичні відходи стихійні звалища медвідходів
Організації
Жовта стрічка

