Російські «Іскандери» навчилися обходити систему ППО Patriot — FT

Модифіковані балістичні ракети РФ тепер можуть оминати систему ППО Patriot. Фото: Naked Science

Росія, ймовірно, модифікувала свої балістичні ракети, які застосовує для ударів по Україні, щоб вони могли оминати систему протиповітряної оборони Patriot. Про це пише британська газета Financial Times, посилаючись на українські та західні джерела.

Передбачається, що Росія модернізувала оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М», який запускає ракети з передбачуваною дальністю до 500 кілометрів, а також аеробалістичні ракети «Кинжал» з дальністю до 480 кілометрів.

За даними джерел FT, російські ракети спочатку йдуть по звичайній траєкторії, а потім відхиляються і здійснюють крутий пікіруючий маневр або маневри, що дозволяє їм ухилитися від ракет-перехоплювачів системи Patriot.

За останні місяці Україна почала значно рідше перехоплювати російські балістичні ракети: якщо у серпні ППО перехоплювали 37% ракет, то у вересні — лише 6%, пише FT.

Patriot — єдина система ППО, яка стоїть на озброєнні України, здатна збивати російські балістичні ракети, зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині території Росії. Вашингтон просить союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку.