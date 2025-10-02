Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України

Пошук «вожатих» для дитячих таборів на тимчасово окупованих територіях України. Ілюстрація, створена ШІ

Російські окупаційні адміністрації почали пошук «вожатих» для дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Проєкт стартував вже зараз, щоб до наступного літа підготувати кадри, які контролюватимуть дітей у таборах. За даними ЦНС, мова йде не про відпочинок, а про системну пропаганду і спробу змінити самоідентичність українських дітей.



«Вперше Кремль цілеспрямовано шукає таких "вожатих" серед місцевих ідейних колаборантів. Але участь у цьому процесі означає міжнародний злочин і неминучу відповідальність», — підкреслили в ЦНС.