Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України

Російські окупаційні адміністрації почали пошук «вожатих» для дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Проєкт стартував вже зараз, щоб до наступного літа підготувати кадри, які контролюватимуть дітей у таборах. За даними ЦНС, мова йде не про відпочинок, а про системну пропаганду і спробу змінити самоідентичність українських дітей.
«Вперше Кремль цілеспрямовано шукає таких "вожатих" серед місцевих ідейних колаборантів. Але участь у цьому процесі означає міжнародний злочин і неминучу відповідальність», — підкреслили в ЦНС.
