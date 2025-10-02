У Краматорську відкрилася перша комунальна аптека: збираються відкрити ще декілька

Перша комунальна аптека відкрилася у Краматорську. Фото: МВА

На базі КНП «Міська лікарня №2» у Краматорську Донецької області запрацювала аптека, де ліки доступні за нижчими цінами завдяки мінімальній націнці.

Про це повідомила міська військова адміністрація із посиланням на керівника закладу Андрія Апришка.

Аптека працює щодня з 8:00 до 18:00 у терапевтичному корпусі лікарні.

Зазначається, що у планах міста — розвиток мережі комунальних аптек у різних районах Краматорська.

Тим часом у сусідній Дружківці аптека мережі АНЦ на площі Соборній припинить роботу з 9 жовтня. Про це йдеться в оголошенні на вході до аптеки.