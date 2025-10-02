Ракетний удар по центру Балаклії: кількість постраждалих зросла, загинула жінка, яка пережила Другу світову

Наслідки ракетного удару по центру Балаклії. Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по центру міста Балаклія зросла до 16 людей. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Серед постраждалих – чотирирічна дівчинка.



Загинула 88-річна Алла Миколаївна. У 1941-му під час Другої світової війни, коли їй було чотири роки, у місті Синельникове на Дніпропетровщині отримала поранення. Вона вижила, росла і жила з уламком у спині.



«Вона пройшла крізь Другу світову. Однак нинішню війну Алла Миколаївна не змогла пережити. Її життя забрала Росія», – зазначили у прокуратурі.



Ракета «Іскандер-М» влучила у двір багатоквартирного будинку. Пошкоджені кафе, аптека, магазини, адміністративна будівля та автомобілі.



У пресслужбі Національної поліції в Харківській області розповіли, що також пошкоджені багатоквартирні будинки.



Один із постраждалих – поліцейський.

Нагадаємо, що по Балаклії російська армія завдала ракетного удару ввечері 1 жовтня, внаслідок чого виникла пожежа у п'ятиповерховому будинку.