РФ завдала удару по злітно-посадковій смузі з дронами в Чернігівській області

Зафіксовано колони вантажівок на злітно-посадковій смузі, підготовку і розвантаження дронів.

Російська армія завдала балістичного удару по злітно-посадковій смузі в Чернігівській області, яку українські сили використовували для запуску і розвантаження безпілотників. Про це повідомляє український військовий Telegram-канал «Скадовський Захисник».

Наголошується, що удар припав на момент розвантаження дронів з вантажівок — на опублікованих кадрах видно близько 20 вантажівок, які стояли на злітно-посадковій смузі. Російське Міноборони показало фото з димом в районі ураження, що свідчить про значні руйнування.

Генерал-лейтенант і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Україна має далекобійну зброю і засоби, достатні для протидії, попри менші кількісні показники в порівнянні з противником.



За його словами, кількість техніки — не єдиний фактор для перемоги, а українські збройні сили використовують свої можливості більш ефективно.