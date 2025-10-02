Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Сіра зона на Донеччині розширилася у бік Мирнограду

02 жовтня 2025, 13:17

Сіра зона на Донеччині розширилася у бік Мирнограду

Джерело: t.me/petrenko_iHS Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Покровському напрямку на Донеччині зафіксовано розширення сірої зони. За даними Telegram-каналу PETRENKO+, вона тепер охоплює західні околиці селища Новоекономічне та територію біля другого вентиляційного ствола закритої шахти «Капітальна».

Російські війська продовжують наступати малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися і просунутися ближче до Мирнограду та його околиць. Факт їхньої активності підтверджується опублікованими військовим аналітиком відеоматеріалами.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили Нове Шахове та відкинули супротивника в районах Миканорівки та Золотого Колодязя на Донеччині.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровський напрямок Новоекономічне
Інше
просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
усі новини
15:59
«Нептун» вразив головний цех заводу «Електродеталь» в РФ
15:52
На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години
15:42
Двоє людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
15:36
ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
15:23
У Польщі затримали агента РФ, який готував теракти у трьох країнах
15:07
Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ
15:07
У ЗСУ назвали напрямок на Донеччині, де російська армія спробує зберегти інтенсивність наступу восени
14:42
У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
14:02
Блекаут у Славутичі залишив без продукції виробництво з Маріуполя
13:53
У Лондоні заарештували «криптокоролеву» з $7 млрд у BTC
13:33
Стали відомі подробиці знищення Мі-8 дроном FPV
13:17
Сіра зона на Донеччині розширилася у бік Мирнограду
13:06
РФ завдала удару по злітно-посадковій смузі з дронами в Чернігівській області
13:04
Російські безпілотники атакували Слов'янськ: пошкоджені будинки та керамічний цех
12:46
Ракетний удар по центру Балаклії: кількість постраждалих зросла, загинула жінка, яка пережила Другу світову
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
12:16
У Краматорську відкрилася перша комунальна аптека: збираються відкрити ще декілька
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
усі новини
ВІДЕО
Знищена бронетехніка окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
02 жовтня, 15:36
Ілюстративне фото У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
02 жовтня, 14:42
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
02 жовтня, 11:10
Український дрон зафіксував момент пограбування: російський окупант залишає будинок літньої жінки і починає тікати, помітивши безпілотник над головою. Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку
02 жовтня, 11:00
Ілюстративне фото Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна
02 жовтня, 10:27
Момент удару по окупантах в Успенівці. Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ
02 жовтня, 10:23

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір