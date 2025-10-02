Сіра зона на Донеччині розширилася у бік Мирнограду

Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Покровському напрямку на Донеччині зафіксовано розширення сірої зони. За даними Telegram-каналу PETRENKO+, вона тепер охоплює західні околиці селища Новоекономічне та територію біля другого вентиляційного ствола закритої шахти «Капітальна».



Російські війська продовжують наступати малими штурмовими групами, намагаючись закріпитися і просунутися ближче до Мирнограду та його околиць. Факт їхньої активності підтверджується опублікованими військовим аналітиком відеоматеріалами.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили Нове Шахове та відкинули супротивника в районах Миканорівки та Золотого Колодязя на Донеччині.