У Лондоні заарештували «криптокоролеву» з $7 млрд у BTC

Криптокоролева з Китаю.

У Лондоні заарештували 47-річну китаянку, відому як «криптокоролева». Вона організувала фінансову піраміду, обіцяючи 300% прибутковості, та обдурила 128 тисяч вкладників.



Отримані гроші жінка переводила в біткойни, які потім намагалася відмивати у Великій Британії.



Внаслідок розслідування та обшуків у неї вилучили 61 тисячу біткойнів — близько $7 млрд. Це найбільша конфіскація криптовалюти в історії.

Раніше «Новини Донбасу» писали про труднощі переказу. Криптовалюта для пенсіонерів, зарплата за чужим паспортом та інші фінансові махінації у Донецьку.