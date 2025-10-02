Блекаут у Славутичі залишив без продукції виробництво з Маріуполя

У Славутичі (Київська область) виробництво готових страв «Нова Кухня» вимушено було знищити три тисячі порцій борщу з м'ясом. Продукцію не встигли завантажити в автоклав через раптове відключення електроенергії, викликане атакою дронів по енергетичній інфраструктурі.



Про це повідомила співвласниця бренду Марія Бубнова в Instagram.

«У холодильниках та морозильниках у нас зберігалося м'ясо. Наразі це збитки на кілька сотень тисяч гривень. Ми поки не розуміємо, як упоратися з наслідками перебоїв, тож переходимо в режим жорсткої економії», — розповіла підприємниця.



«Нова Кухня» спеціалізується на випуску напівфабрикатів та готових супів. Раніше підприємство працювало в Маріуполі під назвою «Азовська фабрика-кухня». Після евакуації виробництво було відновлено у Славутичі за підтримки американського фонду USAID, завдяки якому вдалося придбати сучасне обладнання.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури у місті Славутич Київської області на Чорнобильській атомній електростанції сталася надзвичайна ситуація.