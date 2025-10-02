В окупованому Бердянську зафіксовано критичний дефіцит лікарів, з яким колаборанти не знають, що робити. Про це повідомляє видання «БердянсЬк Сьогодні».



За більш ніж три роки окупації росіяни так і не змогли забезпечити мешканцям міста належну медичну допомогу. За даними окупаційної адміністрації, укомплектованість Бердянської міської лікарні становить трохи понад 50% — ситуація не змінилася за останній рік.



«У місті працює всього один рентгенолог, а навантаження на терапевтів величезне: на 87 тисяч жителів припадає всього 15 фахівців», — зазначають місцеві жителі.



Ремонт міської лікарні, який обіцяли окупанти, знову перенесли: з цього року на другу половину наступного. При цьому навіть проєкт робіт поки не розроблений.



Програма завезення медиків з Росії фактично провалилася. Ті, кого змушують їхати, залишаються ненадовго і часто не мають кваліфікації. Місцеві жителі повідомляють про кричущі випадки, коли пацієнтів приймав ветеринар, який не знав потрібних ліків.



«Окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби міста, а рівень медицини на ТОТ залишається критично низьким і загрожує життю та здоров'ю жителів», — йдеться в повідомленні.

