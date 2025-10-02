У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира

Ілюстративне фото

У четвер, 2 жовтня, приблизно о 14:05, російський ударний безпілотник влучив у 9-поверховий будинок в районі Кургану Слави, навпроти «Чудо-Маркету». Внаслідок цього виникла пожежа на балконі однієї з квартир, повідомляють місцеві канали.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки наразі немає.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби в результаті російських обстрілів троє людей дістали поранення в місті Дружківка Краматорського району Донецької області і одна — в селищі Олексієво-Дружківка.