У ЗСУ назвали напрямок на Донеччині, де російська армія спробує зберегти інтенсивність наступу восени

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Місто Костянтинівка Донецької області – це один із напрямків, де російські війська можуть спробувати зберегти інтенсивність наступу восени. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, спочатку окупанти хотіли наступати на місто з кількох сторін.



«Однак, оскільки міста Часів Яр та Торецьк «впали» лише в їхніх мріях та офіційних заявах, то зараз вони думають, чи не рухатись туди з Покровського напрямку. Це важливий вузол української оборони. Тому для них це має практичний зміст, який ще треба реалізувати. Поки що їм не вдається рухатися туди, хоча очевидно, що є плани та резерви», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.