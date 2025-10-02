Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ

Постачання Києву американських ракет Tomahawk може значно розширити ударні можливості України. Ілюстративне фото

Військовий аналітик британського видання Sky News Майкл Кларк вважає, що потенційне постачання Києву американських ракет Tomahawk може значно розширити ударні можливості України.

Від них важко захиститися через їхню точність і систему навігації, що дозволяє їм літати низько і стежити за місцевістю, додав Кларк.

Аналітик також вважає, що українці можуть мати козир у рукаві перед настанням зими. Він зазначив, що останнім часом Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів ППО в Криму.

«Ви можете створити прогалину в завісі ППО і використовувати її, щоб отримати щось ще більше», — заявив він.

На думку Кларка, це може бути якась велика атака на Крим, наприклад, повітряний наліт або навіть десантний штурм, щоб вивести росіян з рівноваги.

Також, з урахуванням «Томагавків», не можна виключати і знищення Керченського мосту, що з'єднує Крим із Росією, вважає Кларк.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині території Росії. Вашингтон просить союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку.