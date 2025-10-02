Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ

Військовий аналітик британського видання Sky News Майкл Кларк вважає, що потенційне постачання Києву американських ракет Tomahawk може значно розширити ударні можливості України.
Від них важко захиститися через їхню точність і систему навігації, що дозволяє їм літати низько і стежити за місцевістю, додав Кларк.
Аналітик також вважає, що українці можуть мати козир у рукаві перед настанням зими. Він зазначив, що останнім часом Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів ППО в Криму.
«Ви можете створити прогалину в завісі ППО і використовувати її, щоб отримати щось ще більше», — заявив він.
На думку Кларка, це може бути якась велика атака на Крим, наприклад, повітряний наліт або навіть десантний штурм, щоб вивести росіян з рівноваги.
Також, з урахуванням «Томагавків», не можна виключати і знищення Керченського мосту, що з'єднує Крим із Росією, вважає Кларк.
Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині території Росії. Вашингтон просить союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку.
