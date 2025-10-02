ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися

Знищена бронетехніка окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори дронів 429-го полку безпілотних систем ЗСУ знищили два танки та два МТЛБ російської армії на Куп'янському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ.



Також українські військові уразили бойову броньовану машину та ліквідували особовий склад окупантів.



«Знищення бронетехніки залишило противника без прикриття – піхотні групи втратили можливість просуватися вперед. Таким чином оператори СБС знизили мобільність та вогневу міць противника, що унеможливило продовження штурмових дій та забезпечило тактичну перевагу Силам оборони України на цій ділянці фронту», – розповіли в СБС.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.