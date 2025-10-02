Двоє людей поранено під час обстрілу Костянтинівки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти 2 жовтня двічі обстріляли місто Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ударів постраждали двоє людей. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни застосували авіаційну бомбу та FPV-дрон.



«Авіаційним ударом із застосуванням керованої авіаційної бомби ФАБ-250 було пошкоджено фасади приватних та багатоквартирних будинків», — зазначив він.



Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.





Внаслідок обстрілу міста ударним FPV-дроном постраждали двоє мирних людей. Пошкоджено автомобіль.



Раніше ми писали, що за 1 жовтня росіяни поранили чотирьох мешканців Донецької області.

