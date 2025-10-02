Російським військам можливо доведеться частково відійти від Покровська – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Станом на зараз дуже малоймовірно, що російській армії вдасться оточити й витіснити українські війська з міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, загарбники дуже намагалися це зробити.



«Зараз тактика у них здебільшого – просочування малими групами у місто з його околиць. Однак це стане робити важче буквально через кілька тижнів. А оскільки оточити місто не вдалося, то їм все-таки можливо доведеться принаймні частково звідти "відповзти"», – зазначив речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.