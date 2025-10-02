Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки

Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Сіверському напрямку на Донеччині зберігається напружена ситуація. За даними Telegram-каналу PETRENKO ✙, російські війська продовжують наступати.



Після просування в районі селища Рудник окупанти розпочали штурм покинутого намету, розташованого на північ. Також стало відомо про просування ворога на південній частині шахти №6, по якій раніше завдавали ударів.



Особливо важкі бої йдуть у Серебрянці: противник намагається запровадити туди додаткові сили, аби посилити тиск на українські позиції. Військовий аналітик супроводжує повідомлення відеокадрами з лінії фронту, що підтверджують запеклий характер боїв.

Нагадаємо, на Покровському напрямку на Донеччині зафіксовано розширення так званої «сірої зони».