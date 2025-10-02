Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки

02 жовтня 2025, 16:51

Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки

Джерело: t.me/petrenko_iHS Джерело: t.me/petrenko_iHS

На Сіверському напрямку на Донеччині зберігається напружена ситуація. За даними Telegram-каналу PETRENKO ✙, російські війська продовжують наступати.

Після просування в районі селища Рудник окупанти розпочали штурм покинутого намету, розташованого на північ. Також стало відомо про просування ворога на південній частині шахти №6, по якій раніше завдавали ударів.

Особливо важкі бої йдуть у Серебрянці: противник намагається запровадити туди додаткові сили, аби посилити тиск на українські позиції. Військовий аналітик супроводжує повідомлення відеокадрами з лінії фронту, що підтверджують запеклий характер боїв.

Нагадаємо, на Покровському напрямку на Донеччині зафіксовано розширення так званої «сірої зони».

ТЕГИ

Місця
Донецька область Сіверський напрямок
Інше
просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
усі новини
18:54
Окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій та Дніпропетровській областях
17:59
ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія
17:35
Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
17:28
У відповідь на вилучення заморожених активів Москва може націоналізувати та розпродати іноземні активи — ЗМІ
17:04
Бельгія заблокувала план ЄС щодо передачі заморожених активів РФ Україні
17:04
Обстріл Краматорська: рятувальники гасили масштабну пожежу у будинках
16:51
Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
16:48
Російським військам можливо доведеться частково відійти від Покровська – ЗСУ
16:22
На Дніпропетровщині наживалися на похороні військових
16:22
Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
15:59
«Нептун» вразив головний цех заводу «Електродеталь» в РФ
15:52
На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години
15:42
Двоє людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
15:36
ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
15:23
У Польщі затримали агента РФ, який готував теракти у трьох країнах
15:07
Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ
15:07
У ЗСУ назвали напрямок на Донеччині, де російська армія спробує зберегти інтенсивність наступу восени
14:42
У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
14:02
Блекаут у Славутичі залишив без продукції виробництво з Маріуполя
усі новини
ВІДЕО
Зеленський обговорив із керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України. Фото: Володимир Зеленський Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
02 жовтня, 17:35
Джерело: t.me/petrenko_iHS Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
02 жовтня, 16:51
Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
02 жовтня, 16:22
Знищена бронетехніка окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
02 жовтня, 15:36
Ілюстративне фото У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
02 жовтня, 14:42
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
02 жовтня, 11:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір