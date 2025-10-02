Бельгія заблокувала план ЄС щодо передачі заморожених активів РФ Україні

Євросоюз не зміг погодити надання Україні 140 млрд євро під заставу заморожених російських резервів. Про це пише британське видання Financial Times.

Бельгія, де зберігається їхня основна частина, зажадала розділити ризики між усіма країнами ЄС, зазначає газета.

Декілька європейських лідерів підтримали ідею, але наполягли на додатковому юридичному та фінансовому аналізі, зазначає FT.

Схема припускає, що Україна отримає кредит під забезпечення російських активів, які Москва зможе повернути лише після виплати репарацій.

За даними Bloomberg, Кремль готує заходи у відповідь — Путін 30 вересня підписав указ про прискорений продаж майна, що знаходиться у федеральній власності.

Таким чином, цей механізм дозволить оперативно вилучати та перепродувати іноземні активи в Росії через Промзв'язокбанк у разі, якщо ЄС залучить заморожені резерви для фінансування України.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині території Росії. Вашингтон просить союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку.