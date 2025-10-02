Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Бельгія заблокувала план ЄС щодо передачі заморожених активів РФ Україні

02 жовтня 2025, 17:04

Євросоюз не зміг погодити надання Україні 140 млрд євро під заставу заморожених російських резервів. Про це пише британське видання Financial Times.

Бельгія, де зберігається їхня основна частина, зажадала розділити ризики між усіма країнами ЄС, зазначає газета.

Декілька європейських лідерів підтримали ідею, але наполягли на додатковому юридичному та фінансовому аналізі, зазначає FT.

Схема припускає, що Україна отримає кредит під забезпечення російських активів, які Москва зможе повернути лише після виплати репарацій.

За даними Bloomberg, Кремль готує заходи у відповідь — Путін 30 вересня підписав указ про прискорений продаж майна, що знаходиться у федеральній власності.

Таким чином, цей механізм дозволить оперативно вилучати та перепродувати іноземні активи в Росії через Промзв'язокбанк у разі, якщо ЄС залучить заморожені резерви для фінансування України.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по енергетичній інфраструктурі в глибині території Росії. Вашингтон просить союзників по НАТО надати Україні аналогічну підтримку.

14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
18:54
Окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій та Дніпропетровській областях
17:59
ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія
17:35
Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
17:28
У відповідь на вилучення заморожених активів Москва може націоналізувати та розпродати іноземні активи — ЗМІ
17:04
Бельгія заблокувала план ЄС щодо передачі заморожених активів РФ Україні
17:04
Обстріл Краматорська: рятувальники гасили масштабну пожежу у будинках
16:51
Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
16:48
Російським військам можливо доведеться частково відійти від Покровська – ЗСУ
16:22
На Дніпропетровщині наживалися на похороні військових
16:22
Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
15:59
«Нептун» вразив головний цех заводу «Електродеталь» в РФ
15:52
На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години
15:42
Двоє людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
15:36
ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
15:23
У Польщі затримали агента РФ, який готував теракти у трьох країнах
15:07
Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ
15:07
У ЗСУ назвали напрямок на Донеччині, де російська армія спробує зберегти інтенсивність наступу восени
14:42
У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
14:02
Блекаут у Славутичі залишив без продукції виробництво з Маріуполя
Зеленський обговорив із керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України. Фото: Володимир Зеленський Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
02 жовтня, 17:35
Джерело: t.me/petrenko_iHS Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
02 жовтня, 16:51
Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
02 жовтня, 16:22
Знищена бронетехніка окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
02 жовтня, 15:36
Ілюстративне фото У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
02 жовтня, 14:42
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
02 жовтня, 11:10
