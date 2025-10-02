У відповідь на вилучення заморожених активів Москва може націоналізувати та розпродати іноземні активи — ЗМІ

Влада Росії розробляє план на випадок, якщо Євросоюз вирішить вилучити заморожені за кордоном російські активи. Про це пише американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, за словами людини, близької до уряду РФ, російська влада може націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи в рамках нового механізму приватизації.

Указ, який дозволяє проводити прискорений продаж держактивів у особливому порядку, президент Росії Володимир Путін підписав 30 вересня. У документі наголошується, що це відповідь на «недружні» дії іноземних держав, зокрема санкції.

Джерело Bloomberg стверджує, що цей документ має прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних. І якщо ЄС розпочне арешт російських активів, Москва може відповісти симетрично.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз не зміг узгодити виділення Україні 140 млрд. євро під заставу заморожених російських активів. Бельгія, де зберігається їхня основна частина, зажадала розділити ризики між усіма країнами ЄС.