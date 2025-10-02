Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія

02 жовтня 2025, 17:59

ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія

Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в окупованому Енергодарі Запорізької області, вже дев'ять днів без електропостачання. Ситуація є аварійною та може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії. Про це повідомив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

За його словами, вже дев'ять днів Запорізька атомна електростанція знеструмлена через пошкодження лінії 750 кіловольтів у районі Запорізької теплової електростанції на окупованій території. Станція тримається лише завдяки роботі дизельних генераторів, які забезпечують охолодження ядерного палива у шести реакторах.

«Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових заходів реагування – зокрема, негайно відновити зовнішнє електропостачання. Ця ситуація – наслідок окупації ЗАЕС та повне ігнорування окупантами правил безпеки та навмисне створення перешкод для відновлення лінії електропередач», — зазначив він.

Якщо не відновити зовнішнє енергопостачання, температура води у реакторах зросте. Вода охолоджує ядерне паливо: воно може перегрітися, що призведе до виходу радіоактивних продуктів у реактор та за його межі.

Раніше ми писали, що дизельного пального є достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання «збільшує ймовірність ядерної аварії».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
ЗАЕС
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
усі новини
18:54
Окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій та Дніпропетровській областях
17:59
ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія
17:35
Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
17:28
У відповідь на вилучення заморожених активів Москва може націоналізувати та розпродати іноземні активи — ЗМІ
17:04
Бельгія заблокувала план ЄС щодо передачі заморожених активів РФ Україні
17:04
Обстріл Краматорська: рятувальники гасили масштабну пожежу у будинках
16:51
Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
16:48
Російським військам можливо доведеться частково відійти від Покровська – ЗСУ
16:22
На Дніпропетровщині наживалися на похороні військових
16:22
Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
15:59
«Нептун» вразив головний цех заводу «Електродеталь» в РФ
15:52
На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години
15:42
Двоє людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
15:36
ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
15:23
У Польщі затримали агента РФ, який готував теракти у трьох країнах
15:07
Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ
15:07
У ЗСУ назвали напрямок на Донеччині, де російська армія спробує зберегти інтенсивність наступу восени
14:42
У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
14:02
Блекаут у Славутичі залишив без продукції виробництво з Маріуполя
усі новини
ВІДЕО
Зеленський обговорив із керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України. Фото: Володимир Зеленський Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
02 жовтня, 17:35
Джерело: t.me/petrenko_iHS Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
02 жовтня, 16:51
Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
02 жовтня, 16:22
Знищена бронетехніка окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
02 жовтня, 15:36
Ілюстративне фото У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
02 жовтня, 14:42
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
02 жовтня, 11:10

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір