ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія

Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в окупованому Енергодарі Запорізької області, вже дев'ять днів без електропостачання. Ситуація є аварійною та може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії. Про це повідомив голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.



За його словами, вже дев'ять днів Запорізька атомна електростанція знеструмлена через пошкодження лінії 750 кіловольтів у районі Запорізької теплової електростанції на окупованій території. Станція тримається лише завдяки роботі дизельних генераторів, які забезпечують охолодження ядерного палива у шести реакторах.



«Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових заходів реагування – зокрема, негайно відновити зовнішнє електропостачання. Ця ситуація – наслідок окупації ЗАЕС та повне ігнорування окупантами правил безпеки та навмисне створення перешкод для відновлення лінії електропередач», — зазначив він.



Якщо не відновити зовнішнє енергопостачання, температура води у реакторах зросте. Вода охолоджує ядерне паливо: воно може перегрітися, що призведе до виходу радіоактивних продуктів у реактор та за його межі.



Раніше ми писали, що дизельного пального є достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання «збільшує ймовірність ядерної аварії».

