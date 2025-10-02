Окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій та Дніпропетровській областях

Російські військові захопили населені пункти на Дніпропетровщині та просунулися у Запорізькій області. Про це повідомляє проєкт DeepState.



«Ворог окупував Ольгівське (Запорізька область), Березове та Калинівське (Дніпропетровська область)», — йдеться у повідомленні.



Крім того, аналітики уточнили, що російські військові просунулися поблизу Новоіванівки (Запорізька область) та Вороного (Дніпропетровська область).

Раніше ми писали, що на Сіверському напрямку на Донеччині зберігається напружена ситуація.

