Відомо, скільки людей залишається у Добропільській громаді

У Добропільській громаді Донецької області залишається понад 1700 людей. Усіх дітей евакуйовано. Про це повідомив секретар Добропільської МВА Віталій Шевченко, повідомляє «Вільне радіо».



«На території громади залишається 1724 особи. Найбільше людей залишається у Добропіллі — 1101 особа, Білицькому — 132 особи та Святогорівці — 163 особи. Усіх дітей разом із батьками евакуювали із громади, із маломобільних мешканців залишаються двоє. Вони письмово відмовилися від евакуації», - зазначив він.



За словами Шевченка, воду добувають з свердловин, оскільки централізоване водопостачання не працює з 12 серпня. У віддалені частини міста воду підвозять комунальні служби та благодійні організації.



Раніше ми писали, що з 6 жовтня в ряді прифронтових громад комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00.

