Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Відомо, скільки людей залишається у Добропільській громаді

02 жовтня 2025, 19:59

Відомо, скільки людей залишається у Добропільській громаді

У Добропільській громаді Донецької області залишається понад 1700 людей. Усіх дітей евакуйовано. Про це повідомив секретар Добропільської МВА Віталій Шевченко, повідомляє «Вільне радіо».

«На території громади залишається 1724 особи. Найбільше людей залишається у Добропіллі — 1101 особа, Білицькому — 132 особи та Святогорівці — 163 особи. Усіх дітей разом із батьками евакуювали із громади, із маломобільних мешканців залишаються двоє. Вони письмово відмовилися від евакуації», - зазначив він.

За словами Шевченка, воду добувають з свердловин, оскільки централізоване водопостачання не працює з 12 серпня. У віддалені частини міста воду підвозять комунальні служби та благодійні організації.

Раніше ми писали, що з 6 жовтня в ряді прифронтових громад комендантська година триватиме з 15:00 до 11:00.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
усі новини
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
20:28
Окупант вкрав їжу у пенсіонерки в Лиманській громаді: ЗСУ вистежили його
19:59
Відомо, скільки людей залишається у Добропільській громаді
18:54
Окупанти захопили три населені пункти у Запорізькій та Дніпропетровській областях
17:59
ЗАЕС без електропостачання: без відновлення може статися аварія
17:35
Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
17:28
У відповідь на вилучення заморожених активів Москва може націоналізувати та розпродати іноземні активи — ЗМІ
17:04
Бельгія заблокувала план ЄС щодо передачі заморожених активів РФ Україні
17:04
Обстріл Краматорська: рятувальники гасили масштабну пожежу у будинках
16:51
Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
16:48
Російським військам можливо доведеться частково відійти від Покровська – ЗСУ
16:22
На Дніпропетровщині наживалися на похороні військових
16:22
Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
15:59
«Нептун» вразив головний цех заводу «Електродеталь» в РФ
15:52
На Донеччині розширили зону «тривалої» комендантської години
15:42
Двоє людей поранено під час обстрілу Костянтинівки
15:36
ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
15:23
У Польщі затримали агента РФ, який готував теракти у трьох країнах
15:07
Україна може висадити десант чи здійснити атаку на Крим цього року — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Російський загарбник украв продукти у пенсіонерки. Фото: 66 ОМБр Окупант вкрав їжу у пенсіонерки в Лиманській громаді: ЗСУ вистежили його
02 жовтня, 20:28
Зеленський обговорив із керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України. Фото: Володимир Зеленський Зеленський обговорив у Данії євроінтеграцію України та санкції проти РФ
02 жовтня, 17:35
Джерело: t.me/petrenko_iHS Жорстокі бої на Сіверському напрямку: росіяни намагаються закріпитися у Серебрянки
02 жовтня, 16:51
Звільнені з полону українські військові. Фото: ОПУ Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими: серед них – захисники Маріуполя та «Азовсталі»
02 жовтня, 16:22
Знищена бронетехніка окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську бронетехніку на Куп'янському напрямку: окупанти втратили можливість просуватися
02 жовтня, 15:36
Ілюстративне фото У Дружківці російський безпілотник поцілив у багатоповерховий будинок: спалахнула квартира
02 жовтня, 14:42
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір