Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах

На тимчасово захоплених територіях окупанти шантажують людей позбавленням батьківських прав, щоб змусити дітей відвідувати російські школи. Про це повідомляє ЦПД.



Напередодні голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук заявив, що понад 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи, оскільки продовжують навчання в українських школах онлайн.



Крім того, фейковий глава закликав окупаційну «поліцію» притягувати батьків до відповідальності, штрафувати та позбавляти батьківських прав.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленому Луганську фіксується масштабна та прихована примусова мобілізація. Ціль — поповнення втрат на фронті коштом місцевих жителів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях