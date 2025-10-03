Російська армія просунулася на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі – DeepState

Просування росіян біля Білої Гори. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися поблизу сіл Біла Гора та Шандриголове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля сіл Вербове на Дніпропетровщині та Новоіванівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Краматорському напрямку за минулу добу російська армія атакувала два рази, на Лиманському – 13, зокрема поблизу Шандриголового, на Новопавлівському – 28.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.