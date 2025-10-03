Армія РФ вночі атакувала Краматорськ: безпілотники вдарили по автостоянці та біля багатоквартирного будинку

Наслідки атаки на Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

2 жовтня о 22:22 російський БПЛА «Ланцет» вдарив біля багатоквартирного будинку у спальному районі міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Також о 23:13 дрон «Молнія-2» влучив в автомобільну стоянку.



Пошкоджені два автомобілі та багатоквартирний будинок. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 2 жовтня війська Росії вдарили по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще чотири – поранені.