У Дніпрі виникли пожежі після нічної атаки російських безпілотників — ОВА

Після нічної атаки дронів у Дніпрі виникли пожежі. Фото: ОВА

Вночі російські безпілотники атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Дніпрі було гучно. У місті сталися займання. Рятувальники гасять вогонь. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджено 4 приватні будинки», — написав Лисак на своєму телеграм-каналі.

Також, за його словами, у Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджено п'ятиповерхівку, у Межевській громаді — спалахнув будинок місцевих мешканців.

Наслідки російських ударів у Нікопольському районі з'ясовуються, додав він.

Над Дніпропетровською областю було збито 13 російських безпілотників, уточнив Лисак.

Нагадаємо, у Дружківці у четвер, 2 жовтня, приблизно о 14:05, російський ударний безпілотник влучив у 9-поверховий будинок в районі Кургану Слави, навпроти «Чудо-Маркету». В результаті виникла пожежа на балконі однієї із квартир.