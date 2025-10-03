У Дніпрі виникли пожежі після нічної атаки російських безпілотників — ОВА

Вночі російські безпілотники атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу виникли пожежі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«У Дніпрі було гучно. У місті сталися займання. Рятувальники гасять вогонь. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджено 4 приватні будинки», — написав Лисак на своєму телеграм-каналі.
Також, за його словами, у Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджено п'ятиповерхівку, у Межевській громаді — спалахнув будинок місцевих мешканців.
Наслідки російських ударів у Нікопольському районі з'ясовуються, додав він.
Над Дніпропетровською областю було збито 13 російських безпілотників, уточнив Лисак.
Нагадаємо, у Дружківці у четвер, 2 жовтня, приблизно о 14:05, російський ударний безпілотник влучив у 9-поверховий будинок в районі Кургану Слави, навпроти «Чудо-Маркету». В результаті виникла пожежа на балконі однієї із квартир.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях