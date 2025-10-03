У DeepState розповіли, скільки території Луганської області контролює Росія

Підконтрольна Україні територія Луганщини. Фото: карта DeepState

Росія контролює 99,64% Луганської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Три роки тому – 1 жовтня 2022-го – росіяни контролювали 99,02% регіону.



Судячи з карти DeepState, під контролем України знаходяться села Надія, Новоєгорівка та частина Серебрянського лісу. Також бої йдуть поблизу села Греківка.



У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ повідомили, що за минулу добу українські війська відбили російські атаки біля Греківки.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.