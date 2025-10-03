Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

03 жовтня 2025, 10:40

Україна відбила атаку РФ: збито 320 з 416 цілей за ніч

В ніч на 3 жовтня (з 20:00 2 жовтня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного і наземного базування. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Всього було зафіксовано 416 засобів повітряного нападу:

  • 381 ударний БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів;

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 21 крилата ракета Іскандер-К;

  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний удар припав по об'єктах критичної інфраструктури у Харківській та Полтавській областях. Також постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними на 10:00, вдалося збити або придушити 320 повітряних цілей:

  • 303 ударних БПЛА Shahed, «Гербера» та інших типів;

  • 12 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних дронів у 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

