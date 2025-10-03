Вчора росіяни тричі атакували Дружківку

Російські військові вчора тричі атакували Дружківку за допомогою безпілотників. Фото: Дружківка.info

У четвер, 2 жовтня, Дружківку Донецької області російські окупанти атакували тричі — дронами «Молнія-2» та «Італмас». В результаті пошкоджено 2 багатоквартирні та 1 приватний будинки, магазин. Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.

За повідомленнями місцевих пабліків, перший удар агресор завдав об 11:15 на вулиці Носулі. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків. Також зафіксовано пошкодження газопроводу. За попередніми даними, серед цивільного населення загиблих та поранених немає.

Другий обстріл стався о 14:09. Було влучання у будинки по вулиці Космонавтів, де розташований магазин «Тайфун». Внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. На місці також працювали співробітники Національної поліції. Жертв серед населення немає.

Ще один удар стався о 21:34 на вулиці Олекси Тихого, поблизу будинку. За уточненою інформацією, було зафіксовано влучання у приватне домоволодіння, ймовірно, за допомогою БпЛА «Молнія-2». Пошкоджено дах та вікна будинку, а також лінія електропередач. Люди не постраждали.

За інформацією поліції Донецької області, одна людина була поранена в селищі Райське Дружківської громади внаслідок влучення FPV-дрону по цивільній вантажівці. В Олексієво-Дружківці пошкоджено 4 приватні будинки.