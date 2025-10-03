ЗСУ зачистили від російських окупантів Вербове у Дніпропетровській області

Бійці ЗСУ з українським прапором у Вербовому. Фото: кадр із відео

Нещодавно росіяни зробили заяву та продемонстрували пропагандистське відео про нібито захоплення села Вербове Дніпропетровської області. Про це повідомили у пресслужбі 110-ї механізованої бригади ЗСУ.



Ця інформація не відповідає дійсності. У село проникла ДРГ окупантів, щоб зняти відео із встановленням прапора. Після цього групу знищили підрозділи 110-ї ОМБр.



«Хлопці зайшли у село, знищили залишки противника та зачистили населений пункт», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.