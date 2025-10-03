Україна навряд чи отримає ракети «Томагавк» — ЗМІ

Експерти засумнівалися у передачі Україні крилатих ракет «Томагавк»

Бажання адміністрації президента США Дональда Трампа поставити Україні ракети «Томагавк» із дальністю польоту 2500 кілометрів може виявитися нереалістичним. Наявні запаси зарезервовані для ВМС США та інших цілей, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства засумнівалися у доцільності постачати такі ракети Україні. Американський чиновник сказав, що браку ракет немає, але Києву, можливо, нададуть інші варіанти з меншою дальністю.

Чиновник зазначив, що США можуть вивчити, чи варто дозволити європейським союзникам купувати для України іншу далекобійну зброю, але, за його словами, малоймовірно, що Київ отримає «Томагавки».

На озброєнні ВМС США перебуває близько дев'яти тисяч ракет «Томагавк» за середньою ціною 1,3 мільйона доларів за штуку. Щорічно у США виробляють від 55 до 90 ракет. За даними Пентагону, у 2026 році США планують закупити 57 ракет.

Нагадаємо, раніше влада США повідомила, що розглядає можливість надати Україні ракети «Томагавк». Влада Росії назвала можливе постачання ракет «Томагавк» ескалацією конфлікту.