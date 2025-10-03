Україна повернула з російського полону двох бійців «Азова», які захищали Маріуполь

Звільнені з полону українські військові. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

2 жовтня в Україну з російського полону повернулися двоє військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ. Про це повідомив командир 1-го корпусу «Азов» НГУ Денис «Редіс» Прокопенко.



За його словами, звільнені бійці провели у полоні майже 3,5 роки.



«Кожен військовослужбовець, який бився у Маріуполі, не зрадив присягу та виконав наказ, має бути обміняний», – зазначив Прокопенко.

Нагадаємо, що 2 жовтня Україна та Росія провели комбінований обмін полоненими, серед звільнених – захисники Маріуполя та «Азовсталі».