У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»

Цього місяця бюджетникам у Криму знову знизили виплати, повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».
За їхніми даними, із Сімферополя надходять повідомлення, що зарплати скоротили майже в усіх бюджетних секторах — без будь-якого попередження. Хоча офіційно виплати мали залишатися на рівні минулих місяців, на практиці грошей у бюджеті Криму на це просто немає.
Дефіцит бюджету окупованого півострова вже перевищує показники більшості російських регіонів. За останні роки «ширма» про російську «допомогу місцевому населенню» остаточно впала.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях