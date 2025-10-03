У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»

Цього місяця бюджетникам у Криму знову знизили виплати, повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка».



За їхніми даними, із Сімферополя надходять повідомлення, що зарплати скоротили майже в усіх бюджетних секторах — без будь-якого попередження. Хоча офіційно виплати мали залишатися на рівні минулих місяців, на практиці грошей у бюджеті Криму на це просто немає.



Дефіцит бюджету окупованого півострова вже перевищує показники більшості російських регіонів. За останні роки «ширма» про російську «допомогу місцевому населенню» остаточно впала.